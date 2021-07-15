Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трех брендов

Роскачество обнаружило в кефире семи торговых марок бактерии группы кишечной палочки в трех образцах. Об этом сообщается в исследовании на сайте организации.

«Рейтинг... обнулен за наличие бактерий группы кишечной палочки», — говорится в сообщении.

При этом были выявлены и другие недостатки в продукции. Речь идет о плесени, невыраженном кисломолочному вкусе, малом количестве дрожжей на конец срока годности, а также недостоверной маркировке.

Во время изучения четырех других торговых марок выяснилось, что кефир безопасен, изготовлен из качественного молока, в составе нет сухого молока и растительных жиров.

Вся продукция в Роскачестве проверялась по 35 показателям.

«Старайтесь не покупать продукцию, которая после тестов оказалась в черном списке: среди исследованных кефиров рейтинг обнулен у десяти товаров за фальсификацию и нарушения по микробиологии», — заключили в организации.

Ранее Роскачество нашло плесень в шоколадном мороженом. Всего было проверено 20 торговых марок мороженого.