Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби

Развить интеллект можно с помощью различных хобби, многие увлечения способны положительно влиять на мозг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исследования доказывают, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект: люди, которые занимались музыкой, имеют более высокий уровень образования и IQ», — рассказали эксперты сервиса «СберУслуги».

Изучение иностранного языка также хорошо развивает мозг. Люди, знающие другой язык, лучше игнорируют неважную информацию и концентрируются на главном.

Также специалисты рекомендуют заниматься йогой. Она помогает расслабиться, улучшает память, снижает уровень стресса, а также помогает бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Танцы улучшают взаимодействие двух полушарий мозга и замедляют его старение. Они также снижают уровень стресса и помогают строить новые нейронные связи в областях мозга, отвечающих за долговременную память.

Ранее сообщалось, что в России две трети граждан используют собственное хобби в качестве дополнительного заработка.