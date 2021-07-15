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Детеныши тигра Амура в Приморье начали есть мясо и шипеть на людей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Прославившийся дружбой с козлом Тимуром тигр Амур недавно стал отцом во второй раз — его младшие детеныши уже достаточно подросли, начали есть мясо и уже шипят при приближении человека, сообщил Приморский сафари-парк.

Тигр Амур «женился» на тигрице Уссури в 2016 году. В мае этого года животные стали родителями во второй раз.

«Полосатые малыши, детеныши Уссури и Амура, растут на мамином молочке, как на дрожжах. У тигрят выросли молочные зубки, а это сигнал от природы — надо пробовать мясо. Тигрятки слизывают кусочки своими шершавыми язычками с большого куска мяса, которое им приносит мама каждый вечер», — рассказали сотрудники парка.

Сотруднику сафари-парка удалось снять зверей на видео во время уборки вольера. На кадрах видно, что тигрята шипят и даже пытаются рычать при приближении человека.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть. Правда, первый сын тигра Амура не захотел дружить с сыном козла Тимура, поэтому животных развели в разные вольеры.

Ранее сообщалось, что потенциальный «жених» появился у выпущенной в Приамурье тигрицы Елены.

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