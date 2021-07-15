В США смертность от передозировки достигла рекорда в пандемию

Смертность от передозировки наркотиков в США выросла почти на 30% в 2020 году, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что рекордное количество американцев — 93 331 человек — умерло от передозировки в прошлом году, поскольку из-за ограничений на пандемию лечение затруднялось, а дилеры добавляли больше наркотиков с мощным синтетическим опиоидом — фентанилом.

Повышенная опасность препарата связана с тем, что добавление фентанила к другим опиатам трудно распознаваемо и часто производится дилерами без ведома потребителя. Препарат пользуется спросом из-за дешевизны, при этом, смертельная доза невелика, и получить передозировку очень легко.

«Это самое большое количество смертей от передозировки, когда-либо зарегистрированное за 12-месячный период, и самый большой рост, по крайней мере, с 1999 года», - сказала NPR Нора Волков, директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками.

Она добавила, что наибольшее количество смертей приходилось на людей в возрасте от 35 до 44 лет.

В процентном соотношении к числу жителей в 10 штатах прогнозируется рост числа смертей от передозировки наркотиков как минимум на 40% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом: Вермонт, Кентукки, Южная Каролина, Западная Вирджиния, Луизиана, Калифорния, Теннесси, Небраска, Арканзас и Вирджиния.

Ранее сообщалось, что британка избежала тюрьмы за хранение кокаина, героина и каннабиса.