Врач рассказал, как легче перенести жару

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, что в жаркую погоду лучше находиться дома в хорошо проветриваемом помещении, а также пить больше воды и зеленого чая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить легкие головные уборы, пользоваться зонтиками. В течение дня полезно принимать прохладный душ», — сказал он.

Врач посоветовал пить жидкость в 1,5-2 раз больше, чем обычно.

«Стоит отказаться от всех сладких газированных напитков, не стоит употреблять пиво и другой алкоголь — они усугубляют нарушение водно-солевого баланса за счет мочегонного действия и негативно влияют на нервную систему, что снижает критичность восприятия», — добавил Хомяков.

Также при высокой температуре лучше носить свободную одежду светлых оттенков и пользоваться головным убором.

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