Гостиницы Кубани не могут выселить не привившихся за три дня туристов

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что гостиницы и отели Кубани не уполномочены выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от COVID-19 при заселении, но не привились в трехдневный срок. Об этом пишет ТАСС.

«Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что невыполнение условий может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. руб.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что массового оттока туристов с курортов Краснодарского края нет. Это можно определить по потоку путешественников и авиасообщению, даже при том, что наблюдаются небольшие снижения в Анапу и Сочи.