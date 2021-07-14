В России не хватает порядка 250 тыс. школьных учителей

Российским школам не хватает порядка 250 тыс. учителей, сообщила «Газете.Ru» руководитель Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

«По нашим оценкам, нехватка учителей у нас в настоящее время - около 250 тыс. человек. Конечно, можно по-разному ее считать. Если мы хотим, чтобы учитель работал на одну ставку, то нам нужно серьезно увеличивать учительский корпус», — сказала она.

По ее словам, после педагогических вузов работать в школу идет лишь малая часть выпускников.

«Проблема дифференцирована по территории страны. В Москве, например, большой конкурс, часто молодых учителей просто не берут, потому что нет потребности – вакансии закрыты. В других же регионах в профессию идут где-то 10%, где-то 15%, где-то 20%. То есть значительно меньше половины», — пояснила она.

Особенно остро вопрос кадрового дефицита педагогов, добавила Клячко, ощущается в сельской местности.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».