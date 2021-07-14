Осужденный блогер Эдвард Бил рассказал о планах на будущее

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), которому ранее вынесли приговор по делу о ДТП в центре Москве, рассказал в беседе с «Известиями» о планах на будущее.

Молодой человек признался, что он продолжит заниматься своим творчеством, если будет такая возможность.

«Если будет такая возможность, я буду заниматься, но не той деятельностью, которой занимался раньше», — сказал Бил.

Он заверил, что это будут не пранки.

14 июля Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы Билу. Также блогера лишили водительских прав сроком на три года, ему предписали не покидать место постоянного проживания в период с 20.00 до 8.00 следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области и не менять постоянное место жительства, не отправив уведомление контролирующему органу.

1 апреля 2021 года на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.