В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит похолодание

Температура воздуха в Москве может снизиться 20 июля, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

Он отметил, что, по данным моделей, с 20 июля возможно похолодание до 28-30 градусов и дожди с грозами.

«Надежда на похолодание есть на вторник, 20 июля, возможно с кратковременными дождями и грозами, градусов на пять. Температура может быть меньше 28-30 градусов. Это видится сейчас, по данным моделей, но природа — есть природа», — рассказал Елисеев.

Синоптик добавил, что по формальным признакам повторение жары 2010 года невозможно, однако сейчас стабилизировался такой же процесс блокирования. По его мнению, есть надежда, что 20 июля ситуация «тронется с места».

Ранее МЧС предупредило о жаре до 35 градусов в Подмосковье. В такую погоду в ведомстве порекомендовали проветривать помещения, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор.