Евросоюз намерен высадить три миллиарда деревьев

Евросоюз должен высадить на своей территории три миллиарда деревьев к 2030 году, чтобы поглотить 310 миллионов тонн углеродных выбросов. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Стратегия направлена на повышение качества, количества и устойчивости лесных массивов в ЕС. Она поддерживает лесоводов и биоэкономику, а также устойчивые сбор урожая и использование биомассы, сохраняя биоразнообразие и представляя план посадки трех миллиардов деревьев по всей Европе к 2030 году», — говорится в документе.

Подчеркивается, что целью является сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Как утверждается в документе, это необходимо для того, чтобы к 2050 году Европа стала первым регионом в мире, чья жизнедеятельность не вредит экологии.

Ранее стало известно, что в России введут новые штрафы за загрязнение воздуха. Минприроды РФ уже подготовило соответствующий законопроект — «О внесении изменений в КоАП».