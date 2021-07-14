Россиян предупредили о последствиях обезвоживания

Врач-нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская рассказала, к каким недугам может привести обезвоживание. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза», — сказала она.

Специалист добавила, что от недостатка воды первыми в организме страдают позвоночник и колени.

В свою очередь заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1 Анна Галкина перечислила признаки обезвоживания. Так, к ним относится жажда, сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы.

Чтобы вычислить оптимальное количество жидкости, необходимо применить формулу: 30 мл воды на 1 кг веса человека. Терапевт подчеркнула, что такая схема действует при условии, что у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем.

Специалисты подчеркивают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде — квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. Напитки с сахаром, наоборот, вызывают жажду.

Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться в жару.