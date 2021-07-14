Евросоюз снял ограничения на въезд для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз внес страну в «зеленый список», что означает снятие всех ограничений для граждан на въезд. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев», — сказал он.

По словам политика, конечное решение должны принять государства-члены, но Брюссель «дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС», что возобновит безвизовый режим между Украиной и европейскими странами.

Ранее Янез Янша, премьер-министр председательствующей в Совете стран ЕС Словении, призвал ЕС готовиться к потенциальной четвертой волне COVID-19, чтобы избежать проблем, которые были в 2020 году. По его словам, странам Евросоюза необходимо сделать все возможное, что вернуться к «нормальному состоянию жизни» до пандемии.