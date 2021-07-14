Двух российских туристов ждет депортация с Бали за нарушение антиковидных правил

Два российских туриста были помещены на карантин на острове Бали и ожидают депортации после нарушения антикоронавирусных ограничений. Об этом рассказали в российском посольстве, сообщает РИА «Новости».

«Они оба получили положительный результат теста на COVID-19 и продолжали свободное перемещение по острову, не самоизолировались. Именно за это нарушение они были задержаны и будут депортированы», — рассказали в дипмиссии.

На данный момент неизвестно, когда именно россияне должны будут покинуть страну. Это связано со сложностями поиска авиакомпании, а также тем, что перед вылетом они должны вылечиться.

Как уточнили в посольстве, в период с 3 по 20 июля в Индонезии ввели режим максимальных социальных ограничений на микроуровне. В соответствии с этими временными ограничениями, любой иностранец, нарушивший правила, будет немедленно депортирован без права обжалования решения о депортации, а его виза или разрешение не проживание будут аннулированы.

Ранее глава отдела по преступлениям общеуголовной направленности Бали Джухандани Рахарджо заявил, что на острове задержали преступную группировку туристов из России.