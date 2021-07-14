Эксперт: прием витаминов влияет на продолжительность жизни

Директор ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк заявил, что более высокий показатель продолжительности жизни отмечается в странах, где люди принимают витамины. Об этом сообщает ТАСС.

«Те страны, где витаминно-минеральные комплексы применяются значительным процентом населения — 80-90% и более, отмечается низкий уровень ожирения и высокий — продолжительности жизни», — сказал он.

Эксперт добавил, что при низком уровне потребления витаминов, когда их дефицит не ликвидируется, как правило, наблюдается обратная картина — высокая доля населения с ожирением и более низкая продолжительность жизни.

По словам Никитюка, значительная часть населения России испытывает недостаток кальция, магния, цинка и других элементов.

Ранее был назван один из симптомов нехватки витамина D.