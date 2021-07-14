К белорусским правозащитникам из центра «Весна» пришли с обысками

Правозащитный центр «Весна» в Белоруссии сообщил об обысках у сотрудников.

На сайте организации говорится, что около 7 утра силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже — к члену совета центра Валентину Стефановичу.

Также стало известно об обысках у гродненского правозащитника Виктора Сазонова.

По мнению «Весны», действия силовиков являются политическим преследованием и связаны с активной гражданской позицией данных людей.

На сайте правозащитников ведется страница о числе политических заключенных в стране, сейчас их насчитывается порядка 555.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проводится зачистка от радикально настроенных участников Telegram-ресурсов.