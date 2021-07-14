Названы продукты, от которых стоит отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала отказаться в жару от нескольких продуктов.

Так, в жаркую погоду стоит перестать пить кофе, так как этот напиток стимулирует организм быстро выводить влагу и приводит к нарушению водно-солевого баланса, из-за чего могут появиться отеки. Специалист советует пить в жару цикорий, зеленый чай или морс.

Кален также рекомендует отказаться от сладкой газированной воды.

«Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы все равно почувствуете еще большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела», — объяснила она в Insagram.

Горячие супы лучше заменить на холодные, приготовленные в основном из овощей. В таком блюде много витаминов и оно быстро насыщает и освежает организм. Кроме того, если нет привычки пить воду, то холодный суп поможет быстро восполнить недостаток жидкости.

Ранее были названы главные продукты для диеты в жару.