В Москве вакцинировались от коронавируса около 70% врачей и более 60% педагогов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе вакцинации среди работников сферы образования и медицины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города — а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования», — заявила она.

Также были вакцинированы почти 70% работников больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 прошли больше 70% госслужащих правительства Москвы.

По последним данным, за минувшие сутки в Москве выявили 4 991 случай коронавируса, 7 290 человек выздоровели, 103 скончались. Всего инфекция подтвердилась у 1 439 632 человек, вылечились 1 242 987, умерли 23 858.