Израиль ужесточил ограничения по коронавирусу

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса решила усилить контроль антикоронавирусных мер, в том числе соблюдения самоизоляции и ношении масок в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

«Решено усилить санкции в отношении лиц, нарушающих условия карантина. Решено резко повысить контроль за ношением защитных масок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лица, которые нарушили самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус, будут обязаны заплатить штраф в размере 5000 шекелей (больше 110 тыс. рублей).

В Израиле коронавирусом заразились 847 602 человека, скончались 6 440 пациентов. Страна начала вакцинацию населения препаратом Pfizer.

Ранее сообщалось, что третий этап испытаний израильской вакцины Brilife проведут на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Израиле и на Украине.

Разработанный израильский препарат Brilife относится к группе вирусно-векторных вакцин. В отличие от Pfizer, которую сейчас используют для вакцинации в Израиле, она работает по тому же принципу, что и прививка от смертельной лихорадки Эбола.