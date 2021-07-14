Туристов из Великобритании, привитых вакциной AstraZeneca не пустили на Мальту

Семейную пару туристов из Великобритании, купивших билеты из Манчестера в Валетту, столицу Мальты, не пустили на рейс из-за того, что они оказались привиты Covishield, индийской копией вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает The Telegraph.

Стив и Гленда Харди, которые планировали посетить на Мальте своего сыне, были сняты с рейса после того, как на регистрации им отказали представители туроператора, сославшись на то, что британцы были привиты вакциной Covishield, индийской копией вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Около 5 миллионов жителей Великобритании были привиты Covishield, в стране распространяются слухи о том, что привитые индийской версией AstraZeneca не смогут вылететь из страны. Covishield не была признана Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) безопасной вакциной, однако британское правительство утверждает, что Covishield и AstraZeneca идентичны.

Ранее в Австралии пожилая женщина скончалась после вакцинации AstraZeneca.