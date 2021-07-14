Британка избежала тюрьмы за хранение кокаина, героина и каннабиса

Шона Армстронг, жительница британского Ливерпуля, избежала тюрьмы за хранение кокаина, героина и каннабиса, которые у нее обнаружили на кухне, сообщает The Mirror.

Ливерпульская полиция обнаружила в доме, на кухне у Армстронг наркотики на сумму £13 000. Кокаин, героин и каннабис принадлежали парню Шоны Армстронг, 36-летнему наркоторговцу Патрику Джонсу, при этом сам дом принадлежит Армстронг. В тот момент, когда полиция заходила в дом, Джонс пытался сбежать. При себе у него был рюкзак с еще одной партией тяжелых наркотиков.

На суде Армстронг заявила, что позволила Джонсу создавать у нее дома наркотики, однако отрицает участие в производстве. Судебные эксперты не смогли доказать причастность Армстронг к производству наркотиков, поэтому ее освободили из зала суда с предписанием два месяца находится под домашним арестом и посещать реабилитационный центр.

Ранее полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна.