Горняки на Украине перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Украинские шахтеры перекрыли одну из ключевых трасс в Кировоградской области из-за долгов по зарплате, написал в своем Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В 20.00 перекрывать трассу вблизи с.Бережинка (направление Кропивницкий — Кривой Рог) вышли горняки шахты «Ингульская». Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», — написал Волынец.

Долги по зарплате украинским шахтерам составили почти $3 млн долларов. Кроме трассы между Кропивницким (бывший Кировоград) и Кривым Рогом, горняки шахты «Новоконстантиновская» блокируют трассу Е30 в направлении на Умань в районе пгт Смолино.

Ранее вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов получил первую зарплату сахаром и водкой.