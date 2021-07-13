Эксперт спрогнозировала падение доллара до 70,5 рублей

Эксперт инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец рассказала, что осенью 2021 года доллар может подешеветь до 70,5 руб., сообщает mk.ru.

«По нашим оценкам рубль недооценен на 10-12%», — заявила Донец, уточнив, что сейчас существенно снизилась зависимость курса рубля от стоимости нефти.

Она добавила, что ОПЕК+ может снять ограничения на добычу углеводородов, что добавит объемы экспорта этого сырья.

Удорожанию рубля, по ее словам, способствует замедлившееся увеличение объема импортных товаров и смягчение экономических санкций, которое, по ее словам, ожидается после выборов в Госдуму.

Официальный курс доллара на 13 июля, установленный Центральным банком России, составляет 74,63 руб., евро — 88,6 руб.

Ранее аналитик подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина.