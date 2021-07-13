Умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки»

В Самарской области сотрудники паллиативной службы отказались везти в больницу умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса, сообщает kp.ru.

По словам матери девочки, врачи диагностировали ребенку бронхит и опасались, что может быть пневмония. Педиатр советовала показаться пульмонологу, но нужного специалиста в сельской поликлинике за 200 км от Самары нет.

Поэтому мать обратилась в паллиативную службу, где девочка состояла на учете, однако к ним так и не приехали.

Вскоре девочка заболела еще сильнее. Среди симптомов была температура до 40 градусов и остановки дыхания. Сельские медики не справлялись с болезнью, поэтому посоветовали ехать в город.

«Скорая помощь ребенка в тяжелом состоянии везти отказалась, я позвонила в паллиативную службу, а там мне заявили: «Мы не грузоперевозки, вопросами транспортировки не занимаемся», — рассказала мать девочки.

Спустя пять часов ожидания одна из больниц Самары согласилась принять ребенка. Семье вызвали вертолет санавиации и привезли в город, где девочку быстро вылечили.

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