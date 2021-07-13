Омбудсмен рассказала о семье мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала, что жена мужчины, угрожавшего сбросить трехлетнего ребенка с балкона, ранее обращалась в полицию с заявлением о том, что муж нанес ей побои. Об этом пишет РИА «Новости».

«От мамы поступило заявление, что он нанес ей побои. Это заявление от 11 июля. И, конечно, правоохранительные органы проверяли этот факт. Со слов мамы, угрозы жизни и здоровью в ее адрес были, но информации, чтобы он высказывал что-то подобное в отношении ребенка, не было», — сказала Афанасьева.

Она отметила, что жена подозреваемого забрала ребенка, жила от него отдельно и собиралась с ним разводиться.

По словам Афанасьевой, она со своей стороны будет ставить вопрос об оказании психологической помощи ребенку и его маме.

Терентьев, находясь на внешней стороне балкона, расположенного на 14-м этаже жилого дома по улице Советской, угрожал сбросить 3-летнего ребенка, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру.

В итоге мужчина самостоятельно вернулся в квартиру с ребенком, после чего был задержан.

Ранее по данному факту региональный Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.