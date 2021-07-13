Корреспондента RT задержали в Ираке

Силы безопасности Ирака задержали в Багдаде корреспондента телеканала RT Ашрафа Мухаммад аль-Аззауи. Об этом сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна на своей странице в Telegram.

«В данный момент его (аль-Аззауи — прим.) везут в неизвестное нам место. Силы безопасности также опечатали оборудование офиса RT Arabic в Ираке», — поделилась журналистка.

По данным RT Arabic, корреспондента задержали под предлогом того, что у него истек срок действия разрешения на работу.

В конце июня сообщалось, что корреспондента российского агентства Sputnik избили в Бейруте. Отмечалось, что журналист снимал демонстрации у посольства Палестины сторонников президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и их оппонентов, которые вышли из-за гибели активиста Низара Банната после задержания палестинскими службами безопасности в Бейруте.