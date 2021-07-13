Движение за права курильщиков: идея увеличить отпуск некурящим антиконституционна

Предложение увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан противоречит нормам трудового права и Конституции, заявил «Газете.Ru» исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов, комментируя соответствующее предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

«Есть законы, которые могут действовать в отношении всех граждан, нельзя только части установить один режим работы, а части — другой в зависимости от их каких-то характеристик, будь то отношение к литературе, религии, привычкам. Это называется Конституция Российской Федерации, а также трудовое законодательство. Поэтому «хотелки» и идеи могут быть абсолютно любые, но вот что странно: в последнее время проявляется все большая жадность в отношении нас, дикая жадность», — сказал эксперт.

Лоскутов также добавил, что подобные меры являются неэффективными для работодателя, так как «вызывают только чувства протеста и раздражения» у курильщиков.

«Когда начиналась кампания против курильщиков, мы были одними из первых, кто стал проводить опросы среди курильщиков в наших отделениях: их больше 50 по всей стране. Мы выяснили такую потрясающую вещь: если компания добавляла 500 рублей к зарплате курильщика, то это оказывалось более эффективным средством воздействия на курящих, нежели 15 федеральный антитабачный закон (закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». — «Газета.Ru»). Все эти запреты перевешивались 500-рублевой надбавкой: люди отказывались от табака, потому что со взрослыми людьми говорили на языке взрослых», — рассказал он.

Ранее член ОП Хамзаев направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан.

По словам общественника, курящие работники тратят порядка 20 рабочих дней в календарном году на свою привычку. Хамзаев отметил, что в итоге все издержки, связанные с курением, ложатся на плечи работодателей и государства.