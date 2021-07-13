Россия обновила рекорд по числу умерших от коронавируса

За минувшие сутки в России скончались 780 пациентов с коронавирусом, это максимум за пандемию. Данные публикует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом, при этом 11,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 566 человек.

За весь период пандемии в стране зарегистрировали 5 833 175 случаев COVID-19, 144 492 заболевших скончались, выздоровели 5 236 214 человек.

Ранее в ВОЗ сообщили, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом «дельта».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».