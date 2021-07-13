Врач рассказал об эффективности плазмы привитых от коронавируса

Главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов заявил, что плазма вакцинированных от коронавируса более эффективна, чем плазма переболевших. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на 7 день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%», — рассказал он.

Специалист добавил, что плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

По словам Буланова, переливание плазмы также эффективно в том числе и против нового штамма.

При этом заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев ранее заявлял, что использование антиковидной плазмы оказалось не слишком эффективно при борьбе с инфекцией.