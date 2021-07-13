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В России хотят увеличить отпуск некурящим работникам

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил о необходимости увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Письмо с таким предложением он направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, передает RT.

Общественник указал в своем обращении, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в календарном году.

Хамзаев при этом отметил, что все издержки, которые связаны с курением сотрудников, приходится нести работодателям и государству.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — сказано в письме.

Хамзаев добавил, что положительный пример поощрения смотивирует курящих работников отказаться от пагубной привычки.

С 1 января 2021 года российские власти запретили курить в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Такие правила были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима». Исключением стали лишь места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

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