Хабаровские волонтеры спасли мужчину, который пять дней прожил в поле

Добровольческий поисково-спасательного отряд «Лига Спас» нашел 62-летнего мужчину, который пропал и несколько дней жил в поле без еды и воды, сообщает AmurMedia.

Сообщается, что пожилой мужчина пропал 7 июля. Когда волонтеры нашли его, он находился в крайне истощенном состоянии, и ему требовалась срочная помощь медиков.

Члены поискового отряда сообщили, что пострадавшего нашли в отдаленном микрорайоне Хабаровска Овощесовхоз — в высокой траве полей мужчину было сложно заметить, а передвигаться самостоятельно он не мог. Все это время он прожил без пищи и воды.

«Это счастье, что нашли живым. Мы всегда надеемся, когда выходим в поиск, что человек жив. Сегодня пятые сутки, и мы понимали, что шансов мало... но человек дождался помощи, и мы надеемся, что он сможет восстановиться и окрепнуть. Отряд отработал слаженно и быстро, что позволило спасти человеческую жизнь! Это гордость за нашу команду», — сообщили волонтеры.

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