Фармацевт назвала два способа безопасно сэкономить на лекарствах

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, как сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья, передает радио Sputnik.

«Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешевое в первую очередь, а потом уже по возрастающей, но, как правило, все происходит наоборот. Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли. Требуйте в аптеке, чтобы вам представили все имеющиеся препараты с одним действующим веществом», — заявила эксперт.

Булыгина порекомендовала приобретать нужные медикаменты против хронических заболеваний впрок с учетом срока годности — до возможного подорожания. По ее словам, этот совет касается только «проверенных» или же выписанных врачом лекарств — если вы боитесь заболеть, но сейчас здоровы, покупать лекарства заранее не стоит.

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