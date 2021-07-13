ВОЗ подтвердила, что в Северной Корее по-прежнему нет коронавируса

Северная Корея провела тесты на коронавирус примерно у 35 тыс. человек, но не обнаружила ни одного случая заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что из 718 недавно прошедших тестирование граждан 127 человек с симптомами оказались больными гриппоподобным заболеванием или ОРВИ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «серьезном инциденте» в области здравоохранения республики, который породил «угрозу безопасности народа и страны».

В мае в КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через «приносимые ветром странные объекты» — листовки из Южной Кореи. Также власти страны были озабочены тем, что что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения коронавируса, поэтому жителям республики необходимо серьезно отнестись к профилактическим мерам.