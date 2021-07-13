В конституцию Белоруссии внесут поправки о браке как союзе мужчины и женщины

В конституцию Белоруссии задумали внести поправки о браке как союзе мужчины и женщины, а также о защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, пишут «Известия», ссылаясь на парламент республики.

В статье 12 белорусского кодекса о браке и семье говорится, что брак — это «добровольный союз мужчины и женщины». Это положение намерены закрепить в основном законе страны на будущем референдуме.

Как рассказал в беседе с изданием зампред комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич, что в республике намерены брать пример с России, где уже внесли данную поправку в Конституцию страны. Он признался, что это изменение в законе ему нравится.

«Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — сказал депутат.

Политик также сообщил, что по примеру России в белорусскую конституцию хотят внести пункт о «защите исторической памяти, чтобы не допустить ее переписывания».

Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк подтвердил изданию, что поправка о браке как союзе мужчины и женщины обсуждается в комиссии.

«В полном соответствии с классическим европейским определением, в том числе декларацией прав человека на французском языке, семья нами трактуется как союз мужчины и женщины», — отметил он.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года.