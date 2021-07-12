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Попова назвала число регионов, где ввели обязательную вакцинацию

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация для ряда категорий граждан введена в 25 российский регионах. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы предпринимательского сообщества связаны с введением требований по вакцинации сотрудников для отдельных отраслей бизнеса, а также с практикой введения властями субъектов ограничительных мероприятий. В настоящий момент требования об обязательной вакцинации введены в 25 субъектах Российской Федерации», — сказала она.

Попова добавила, что обязательная вакцинация полагается для профессий, предполагающих тесный контакт с большим количеством людей: медицинских работников, сотрудников сферы торговли, услуг, учреждений культуры и других.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для приехавших на Кубань на пару дней.

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