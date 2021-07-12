В России коронавирус подтвердился еще у 25 140 человек

В России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 16 429 человек, умерли 710.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (5 403), Московской области (2 566), Петербурге (2 029), Нижегородской области (522) и Свердловской области (464).

За весь период пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 808 473 жителей России, выздоровели 5 216 648, скончались 143 712.

Ранее сообщалось, что Минздрав выпустит 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса.