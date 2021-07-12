Ученый посоветовал надеть скафандр не желающим прививаться

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов посоветовал не желающим прививаться надеть скафандр, чтобы защититься от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад…» — сказал он.

По словам Нетесова, вакцинация и ношение масок — единственный путь борьбы с коронавирусом. Специалист подчеркнул, что развитие эпидемии напрямую зависит от поведения людей.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», — сказал он.

Ранее Нетесов рассказал об основных версиях происхождения коронавируса. Он также призвал обращать внимание не на теории конспирологов, а на историю течения пандемии и геном вируса.