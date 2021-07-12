Мэр Тольятти назвал поджог причиной крупного лесного пожара

Мэр Тольятти Николай Ренц назвал поджог причиной крупного лесного пожара в пределах города, сообщает официальная страница города в «ВКонтакте».

Возбуждено уголовное дело. Первая, и наиболее вероятная версия это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу», — заявил Ренц.

Он отверг возможное самовозгорание из-за жаркой погоды.

«Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или ещё что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия — поджог», — отметил Ренц.

Общая площадь возгорания составила 152 гектара, пожар экстренные службы сумели локализовать только в 17.45, в воскресенье, 11 июля.

Ранее вертолеты Минобороны России начали помогать тушить лесные пожары в Якутии.