Инцидент с открывшимся люком на рейсе Москва-Анталья попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, в котором пассажир рейса Москва — Анталия открыл аварийную дверь. Видеоролик опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде. Сумма потерь авиакомпании будет подсчитана на основе данных о задержке рейса, замене воздушного судна на резервное и замене аварийного трапа на второй левой двери.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».