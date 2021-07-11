Пилот оценил опасность инцидента с открывшим аварийный люк пассажиром

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с kp.ru прокомментировал инцидент с пассажиром, открывшим аварийный выход лайнера.

По его словам, данная ситуация не представляла опасности, так как в полете самолет из-за давления «надувается».

«В полете этот люк просто невозможно открыть наружу, хоть как ты дергай. Но если вдруг какая-то аварийная ситуация происходит и борт вынужден садится, экипаж включает специальную систему, есть такой тумблер, и снижает давление внутри салона», — рассказал эксперт.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».