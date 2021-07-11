Представитель «Аэрофлота» сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин рассказал о том, что время ожидания на регистрации рейсов в Шереметьево не превышает обычное, сообщает РИА «Новости».

«Мы тем не менее просим прибывать в аэропорт заранее для комфортного прохождения всех предполетных процедур», — сказал Демин.

Днем ранее в сети появились кадры из Шереметьево с переполненным залом, где происходит регистрация. Люди с чемоданами ждут в очередях. Большинство из них не соблюдают социальную дистанцию, некоторые сняли маски.

В пресс-службе аэропорта заявляли, что скопление людей возникло из-за возросшего времени проверки документов, связанных с коронавирусом.

В воскресенье, 11 июля, также сообщалось об огромных очередях в Шереметьево на вылет и на прилет.