WP: Pfizer уведомит американские власти о необходимости третьей дозы ее вакцины

Компания Pfizer готовится к тому, чтобы в скором времени оповестить правительство Соединенных Штатов о необходимости применения третьего укола вакцины против COVID-19. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Предварительно, соответствующее уведомление направят во время встречи с главами профильных государственных учреждений, которая пройдет 13 июля.

Бустерная доза, вводимая через шесть месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции, позволяет выработать в 5-10 раз больше антител, чем после стандартных двух уколов, предупредили эксперты фармацевтической организации.

Еще в Pfizer обеспокоились снижением эффективности вакцины как щита против заболеваемости. Однако возможность эффективного предотвращения серьезного течения заболеваний все еще высока, добавили в компании.

В настоящий момент американские медицинские власти предупреждают, что привитым пока третья доза вакцины от вируса не требуется. Тем не менее правительство готово пересмотреть свое решение, когда будет достаточно доказательств и оснований.

Чиновники опасаются, что повторные призывы о вакцинации понизят уровень доверия граждан к прививочной кампании.

Ранее в США рассказали об особенностях калифорнийского штамма коронавируса. Израильские медики заявили, что штамм коронавируса «дельта» «взломал защиту» вакцины Pfizer.