Сотни тайских медработников заразились после прививки китайской вакциной Sinovac

Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что более 600 медицинских работников, получивших две дозы китайской вакцины Sinovac, были инфицированы COVID-19, сообщает Reuters.

По данным министерства, с апреля по июль, привились 677 348 медицинских работников, 618 из них заразились. Отмечается, что один привитый медсотрудник умер от коронавируса, еще один сейчас находится в критическом состоянии.

Группа экспертов рекомендовала третью дозу, чтобы вызвать иммунитет у медицинских работников, которые находятся в группе риска, заявили в минздраве.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше десятка вакцин от коронавируса. Одобрены ВОЗ из них семь — AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также Moderna.

«Это будет другая вакцина, вирусный вектор AstraZeneca или мРНК вакцина, которую Таиланд получит в ближайшее время», — заявил сотрудник министерства Сопон Ямсиритхавон.

Sinovac — вторая вакцина, разработанная в Китае, которая получила валидацию ВОЗ. Первая китайская вакцина от Sinopharm одобрена 7 мая. Третья китайская вакцина, произведенная CanSino Biologics, представила данные клинических испытаний.