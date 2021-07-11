Власти Кубани рассказали, когда Черное море очистится от грязи из-за подтоплений

Вода в Черном море в ближайшее время очистится от взвеси, песка и грязи, нанесенных при недавних подтоплениях в Краснодарском крае, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

«По нашим наблюдениям, грязь в воде — это взвесь песка, пыли, которые образуют взвеси. Они в воде не растворяются, лишь оседают.… Сейчас штормов практически нет, есть только небольшое волнение. Я думаю, что в ближайшее два-три дня взвеси должны осесть, и море очистится», — сказал специалист.

Он отметил, что в ближайшее время регион ждут лишь кратковременные дожди — опасных погодных явлений не предвидится.

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