Ученый РАН обратился к россиянам по поводу «5G» и «чипирования»

Вакцинация — жизненно необходимая защита от коронавируса, а про «чипирование и прочие вещи» стоит забыть, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов. Его слова приводит РИА Новости .

«Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про «5G», про «потепление», про «чипирование» и прочие вещи», — заявил член-корреспондент РАН.

Ученый напомнил о 12 эффективных вакцинах против коронавируса, созданных во всем мире, и призвал работников здравоохранения «просто выполнять задачу» по производству необходимого числа доз препарата и по организации оперативной вакцинации людей.

По его словам, без сознательности населения также будет сложно победить пандемию — долгая эпидемия и медленная вакцинация способствуют появлению новых вариантов вируса.

Ранее сообщалось, что жительница Бельгии заразилась сразу двумя вариантами COVID-19.