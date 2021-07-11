СМИ: жительница Бельгии заразилась сразу двумя вариантами COVID-19

Девяностолетняя жительница Бельгии скончалась после заражения британским и южноафриканским вариантами коронавируса одновременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.

По данным СМИ, она не была привита от COVID-19. В Марте женщину госпитализировали в больницу бельгийского города Алсте из-за того, что она несколько раз падала. В тот же день у нее обнаружили коронавирус, и впоследствии ее состояние начало резко ухудшаться. Как утверждают медики, она заболела как «альфа», так и «бета» штаммами вируса.

«Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей», — пояснила молекулярный биолог Анна Ванкирберген, добавляя, что возможность одновременного заражения несколькими штаммами «вероятно, недооценивается».

Ранее минздрав Гватемалы зафиксировал первый в стране летальный случай мукормикоза или «черной плесени» у женщины, страдавшей диабетом. Мукормикоз или «черная плесень» — это грибок, который чаще всего развивается у тех, кто болеет или переболел ковидом. Грибковые споры из окружающей среды попадают в ослабленный организм и начинают размножаться. Они могут попасть в кожу через рану. Например, царапину, ожог или порез. Опаснее всего мукормикоз для диабетиков и тех, чей организм устал бороться с болезнью.

«Черная плесень» поразила больных коронавирусом в Индии. Местные врачи на конец июня выявили 40,8 тысячи случаев заболевания, причем более трех тысяч заразившихся умерли.