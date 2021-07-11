Глава Гидрометцентра прогнозирует усиление жары в Москве до +35 °C

Температура воздуха в столице со вторника-среды поднимется до +35 °C и будет сопровождаться опасным уровнем солнечного излучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Ничем порадовать не могу - жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сообщил синоптик.

При этом температура на курортах юга России – на побережье Краснодарского края, в Геленджике и Сочи будет достигать максимум +30°C. «Это характеристика, насколько жарко в столице», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее подобный прогноз дал и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в Москве ночами будет не ниже +16…+21, а днем — до +30…+35 градусов.

При этом кучево-дождевые облака во второй половине недели только немного освежат воздух — до +25…+30 к 18 июля. Действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели, добавил синоптик.