Жительница Львова получила ожоги 70% тела после попытки сделать селфи на цистерне
Данила Титоренко
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Во Львове 26-летняя девушка, в попытке сделать селфи на железнодорожной цистерне, получила удар током и ожоги 70% тела, сообщает издание «Страна.Ua» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Прибывшие на место спасатели сумели достать пострадавшую при помощи специального оборудования. Девушку передали медикам.
По сообщению депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича, у нее диагностировали ожоги 70% тела.
Ранее в Сочи девушка во время отдыха на водопаде поскользнулась сорвалась со скалы, делая селфи.
Медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали ее к машине скорой помощи.
До этого еще одна девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту в Ярославле
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