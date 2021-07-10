Жительница Львова получила ожоги 70% тела после попытки сделать селфи на цистерне

Во Львове 26-летняя девушка, в попытке сделать селфи на железнодорожной цистерне, получила удар током и ожоги 70% тела, сообщает издание «Страна.Ua» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Прибывшие на место спасатели сумели достать пострадавшую при помощи специального оборудования. Девушку передали медикам.

По сообщению депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича, у нее диагностировали ожоги 70% тела.

Ранее в Сочи девушка во время отдыха на водопаде поскользнулась сорвалась со скалы, делая селфи.

Медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали ее к машине скорой помощи.

До этого еще одна девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту в Ярославле