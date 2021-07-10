Полицейский из Арканзаса доставил заказ, после того как арестовал курьера

Тайлер Уильямс, офицер полицейского управления Джонсборо, штат Арканзас, доставил заказ из китайского ресторанчика, после того как арестовал курьера, сообщает телеканал ABC News.

Курьер из службы доставки DoorDash был задержан Тайлером Уильямсом и его напарником Леви Чизмой за вождение с просроченными правами и отказ явиться в суд, его машину арестовали и отправили на штрафстоянку.

Офицер Уильямс пообещал курьеру, что доставит за него заказ с едой.

«Ваш парень DoorDash был арестован, поэтому я принес вам вашу еду», — объяснил Уильямс заказчикам.

Получатели заказа отреагировали на доставку еду полицейским с юмором. В DoorDash позже заявили, что курьер был отстранен от работы и пообещали полное содействие в расследовании.

Ранее водитель подавился пакетом с марихуаной и был спасен полицейским.