Девушка с самыми большими губами в мире планирует опять их увеличить

Студентка из Болгарии, 23-летняя Андреа Иванова, которая считает, что у нее самые большие губы в мире, планирует увеличить их еще больше, сообщает The Sun.

«Мне очень нравятся более объемные и большие губы, и я действительно хотела увидеть, как они будут выглядеть на моем лице, и теперь поняла, что хочу сделать свои губы гораздо больше», — заявила Андреа.

Семья девушки выступает против того, чтобы Андреа продолжала изменять свою внешность.

«Моя семья не любит и не поддерживает мою внешность, потому что считает ее слишком провокационной, но я так не думаю. У моих друзей нет проблем с моей экстравагантной внешностью, у них нет проблем с тем, как я выгляжу», — пояснила Андреа.

По словам девушки, она сделала уже 25 инъекций гиалуроновой кислоты, каждая из который стоит 400 левов за инъекцию. Также она увеличила себе грудь.

«У меня помимо огромных губ еще силиконовый бюст, на груди 600 «кубиков» (кубических миллиметров) силикона, всего 1200 «кубиков», — рассказала Андреа.

В связи с постепенным увеличением размеров губ и груди, девушке приходится все больше уделять внимание профилактике своего здоровья.