В Черновцах на магазинах появились русофобские стикеры

В украинском областном центре Черновцы на входных дверях нескольких магазинов появились стикеры, запрещающие вход русскоязычным и русским посетителям, сообщил на своей странице в «ВКонтакте» бывший депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко.

«В магазинах г. Черновцы появились на входных дверях наклейки в виде свиньи, раскрашенной под цвета российского флага на фоне запрещающего дорожного знака, означающего, что вход россиянам запрещен! Перевожу на более доступный язык: «россияне – это свиньи, которым вход запрещен!» Вот что эта картинка означает», — написал Журавко.

Он уточнил, что на фотографии из Черновцов запечатлен магазин под названием «ГРЕЧКА», расположенный на улице Ивасюка.

«Еще очередных пять лет такой пропаганды и гибридной войны, — и мы сможем увидеть самое страшное, когда русскоязычных людей будут закалывать вилами прямо на улице, либо же сгонять их в дома, сараи и сжигать, крича при этом «Русс швайн! Им не место на Украине!», — считает Журавко.

Ранее в Госдуме ответили Киеву на заявление, что русские — нацменьшинство на Украине.